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Gemicioğlu hayatını kaybetti

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Ülkemizin başarılı doktorlarından Eyyüp Gemicioğlu hayatını kaybetti. Gemicioğlu’nun vefat haberini Eski Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Gemicioğlu hayatını kaybetti
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Eski Sağlık Bakanı Gülsen Bozkurt’un paylaşımı şöyle:

“Ülkemizin yetiştirdiği İngiltere’de biyokimya ve Talasemi genetiği konularında en üst seviyelere kadar yükselen, eğitimlerimiz sırasında hepimizin elinden tutup yol gösteren, babalık yapan, kalbi yurt sevgisi ile atan, muhteşem bir insanı, sevgili Eyyüp Gemicioğlu’nu kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve metanet dilerim. Işığı her zaman bizlere yol gösterecektir, nurlar içinde uyu sevgili Eyyüp amca.”

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