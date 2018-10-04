TC Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, inşası süren Dr. Suat Günsel Camisi’nin Kıbrıs Türkü açısından gelecek nesillere aktarılacak bir ibadet merkezi olduğunu belirtti. Dr. Günsel ise camide toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceğini söyledi

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini Rektörlük binasında kabul etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

DR. GÜNSEL: “CAMİ, 10 BİN KİŞİNİN AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEĞİ KIBRIS’IN EN YÜKSEK KAPASİTELİ CAMİ’Sİ OLACAK”

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde inşaatı devam eden Dr. Suat Günsel camii hakkında bilgiler verdiği kabulde, 30 dekarlık alan üzerinde toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli camisi olacağının altını çizdi. Dr. Günsel, ana kubbesinin tamamlandığını, ana kubbenin 33 kubbe ile çevrili ve 36.8 metre yükseklikte 3’er şerefeli 4 minâre ile 2’şer şerefeli 2 minâre olarak 6 minarenin de sona erdirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Dr. Günsel ayrıca, Caminin kubbesinin yüksekliği ve çapı itibariyle kubbeyi destekleyen diğer kubbecikleriyle de çok özel bir mimarî dokuya sahip olduğunun altını çizerek, altı minareden oluşacak Dr. Suat Günsel Camii'nin dört minâresinin yüksekliğinin 76.2 metre olacağını vurguladı.

EKEN: CAMİ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK İBADET MERKEZİ OLACAK

Kabulde konuşan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ise, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Dr. Suat Günsel Camii ile taçlandırılmasının Kıbrıs Türkü açısından da gelecek nesillere aktarılacak bir ibadet merkezi olduğunu belirterek, caminin açılışında burada olmayı çok arzuladığını belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, kabulün sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e, ziyaretlerine ilişkin bir plaket takdim etti. Ziyaret, toplu anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken’i kabul etti