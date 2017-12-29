“Geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir gelecek arzumuz"

Siber, derneğin Kıbrıs’ta yakın tarihte yaşanan acılarının en yakın tanığı ve bu acıları en çok hisseden aileleri temsil ettiğini söyleyerek Geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir gelecek en büyük arzumuz” dedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Siber, “Geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir gelecek en büyük arzumuz” dedi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Siber, uzun yıllar dernek başkanlığı yapan ve yakın geçmişte hayatını kaybeden Ertan Ersan’ı rahmetle andı ve yeni Başkan Gürsel Benan’a bu önemli ve toplumsal duyarlılığa sahip dernek başkanı olması nedeni ile başarılar diledi.

Siber, derneğin Kıbrıs’ta yakın tarihte yaşanan acılarının en yakın tanığı ve bu acıları en çok hisseden aileleri temsil ettiğini söyledi.

Derneğin yaptığı çalışmalar ve organizasyonlarla şehit ve malul gazi ailelerine desteğinin büyük olduğunu, özellikle manevi destek verdiğini vurgulayan Meclis Başkanı Sibel Siber, kayıp ailelerinin tamamlanmamış ve bitmeyen yaslarının devam ettiğini ve kayıp cenazelerine ulaşılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Siber, tüm şehitleri rahmetle anarak, sevdiklerine sabır diledi ve “Geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir gelecek en büyük arzumuz” dedi.

Meclis Başkanı Siber, yeni bir yıla girerken de insanlık dramlarının, savaşların, göçlerin yaşanmayacağı, daha huzurlu bir dünya dileğinde bulundu.