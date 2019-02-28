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Geçitkale’de intihar

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Geçitkale’de intihar
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Geçitkale'de sakin 25 yaşındaki Tolga Duran bugün akşam saatlerinde intihar etti. Bir karavan içinde kendini asarak hayatına son veren Duran’ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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