'Geçitkale için beş proje hayat bulacak'

Geçitkale’de beş proje bu yıl içinde hayata geçecek. Projeler arasında; sinema tadilatı, Gençlik Merkezi, kasaba içi yolların asfaltlanması, kaldırım yenileme, Yamaçköy içme suyu yenileme...

Geçitkale’de beş proje bu yıl içinde hayata geçecek. Projeler arasında; sinema tadilatı, Gençlik Merkezi, kasaba içi yolların asfaltlanması, kaldırım yenileme, Yamaçköy içme suyu yenileme ve Atatürk Meydan Projesi bulunuyor







Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, hazırladıkları beş projeyi hayata geçireceklerini, bu yıl içinde tamamlanacak projelerin maliyetinin 2 milyon TL olduğunu söyledi.

Öztaş, göreve gelişinin birinci yıllını belediye binasında düzenlenen basın toplantısıyla değerlendirerek, süreç içerisinde yaptıkları hizmetleri ve yapacakları projeleri, verilen hizmetleri anlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Öztaş, yöneticilerin görevinin sorunları anlatmak ve onların arkasına sığınmak olmadığını belirterek, “Benim görevim Geçitkale ve belediyeye bağlı 6 köyümüzün (Çınarlı, Mallıdağ, Yamaçköy, Sütlüce, Nergisli, Çamlıca) sorunlarını dinleyip çözmek ve halkımıza yaşanabilir yerleşim yerleri oluşturmaktır” ifadesini kullandı.

Seçim sürecinde sözünü verdiği projelerin bir kısmını başlattıklarına vurgu yapan Öztaş, belediyeyi idari, siyasi ve mali olarak hangi durumda devraldığını aktardı.

Personel için tek tip üniforma sistemine geçildiğini, belediyenin görev tanımı yapıldığını, personelin sendikalaşmasının sağlanarak, toplu iş sözleşmesi imzaladığını kaydeden Öztaş, Geçitkale’de Haziran 2014’te yapılan tahsilât oranı yüzde 39 iken, Haziran 2015’teki oranın yüzde 75’lik bir artış gösterdiğini vurguladı.



“DEV PROJELER HAYATA GEÇECEK”

Belediyenin projeleri ile ilgili bilgi veren Öztaş, “Yaklaşık 2 milyon TL’lik ‘5 Dev Proje’ proje TC Yardım Heyeti katkılarıyla hayata geçirilecek” dedi.

Projeler arasında; sinema tadilatı ile Gençlik Kongre ve Toplantı Merkezi, Geçitkale kasaba içi yolların asfaltlanması, kasaba içi kaldırım tadilat ve yenileme, Yamaçköy İçme Suyu Yenileme, Kent Merkezi Atatürk Meydan Projesi bulunuyor.

Projelerle ilgili detaylı bilgi veren Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ni yatırım yapabilen, gitgide büyüyen ve halkının hak ettiği duruma getirmek için çalıştıklarını belirtti. Proje maliyetinin yaklaşık 2 milyon TL’yi bulduğunu kaydeden Öztaş, projeleri bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öztaş, şöyle devam etti:

“Çok uzun yıllar mali durumu yüzünden sıkıntı yaşayan belediyemizi yavaş yavaş toparlama ve ayağa kaldırma çalışmaları başlattık. Bu yolda yürürken elbette ki yalnız değildik. Finansal katkıları ile her zaman yanımızda olan ve projelerimize büyük destek vererek, çalışmalarımıza katkı sağlayan TC Yardım Heyeti, 2015 projelerimize destek vererek, bizlerin belediyecilik hizmeti vermemize büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle projelerimizin onaylanmasında ve finansmanında, bize kaynak aktaran TC Yardım Heyeti Başkanı Ertan Tosun’a ve dönemin Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’ya tarafsız şekilde tüm projelerimize finans sağladıklarından dolayı teşekkür ederiz.”

Öztaş, belediyenin bir yıllık faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.



“Mesarya’nın Parlayan Belediyesi” sloganıyla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Hasan Öztaş, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedeflerinden biri olan‘İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ projesini hayata geçirdiklerini; “gezici vezne” uygulamasıyla, tahsilât veznelerinin bulunmadığı altı köyde fatura ödeme işlemlerinin başlatıldığını; Geçitkale Sağlık Merkezi’nde 24.00’e kadar acil servis hizmeti verilmeye başlandığını; uzun yıllardır Geçitkale ve bölgesine hizmet veren arıtma tesisinin, akıllı sistem uygulamasıyla mesai saatleri dışında da hizmet vermeye başladığını anlattı.



Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, “Türk Müziği Korosu” oluşturduklarını; “pilates kursu”nun yoğun ilgiyle sürdüğünü; kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde halk dansları toplulukları kurulduğunu; 65 yaş üzeri ve İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için geziler düzenlediklerini; diyabet, kanser, çiftçi eğitimi gibi konularda seminerler organize ettiklerini söyledi.