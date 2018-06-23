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Geçitkale de Cittaslow ağına dahil oldu

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Geçitkale de Cittaslow ağına dahil oldu
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Geçitkale Köyü’nün, Cittaslow (Sakin şehir) ağına dahil olduğu açıklandı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Cittaslow üyesi Mirande kasabasında gerçekleştirilen toplantıda, Geçitkale Belediyesi’ne üyelik belgesi ve Uluslararası Cittaslow Bayrağı takdim edildi. 

Geçitkale Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hasan Öztaş, bu süreçte kendileri için emek ve destek veren herkese teşekkür etti.

Tüm çabalarının daha güzel yarınlar ve yaşanılabilir bir belde için olduğunu kaydeden Öztaş, ayrıca Uluslararası Cittaslow platformunda gerçekleştirilen video yarışmasında birincilik ödülü aldığını belirttiği Mehmetçik Belediyesi'ni de tebrik etti.

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