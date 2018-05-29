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Geçitkale'de artık Cittaslow

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Geçitkale Belediyesi, Kuzey Kıbrıs’taki dördüncü Cittaslow (sakin şehir) belediye ünvanını kazandı.

Geçitkale'de artık Cittaslow
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Yeniboğaziçi, Lefke ve Mehmetçik Belediyelerinden sonra Geçitkale’nin de Cittaslow üyesi olduğu açıklandı.
Böylece Geçitkale, dünyanın 30 ülkesinden 236 kentin üye olduğu Cittaslow’a resmen üye oldu. Cittaslow’a Türkiye’den ise 15 belediye üye.
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak Cittaslow üyeliğini değerlendirdi; “Üç yıldır bunun için çalışıyorduk, büyük bir başarıdır, üçüncü çocuğum olmuş gibi hissediyorum” dedi.
Öztaş, Cittaslow üyeliği için iki yıl önce başvuru yaptıklarını kaydederek, dün üyeliğe kabul edildiklerine dair Uluslararası Cittaslow Örgütü Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti imzasıyla gönderilen mektuptan öğrendiklerini söyledi.
Resmi üyelik belgesini ve bayrağını 22-25 Haziran’da Fransa’nın Mirande kasabasında düzenlenecek genel kurulda alacaklarını belirten Öztaş, yerel seçim nedeniyle kendisinin bu toplantıya katılamayacağını ancak belediyeden bir temsilcinin kendisini temsil edeceğini ifade etti.


AMAÇ DAHA İYİ YAŞAM KALİTESİ
Hasan Öztaş, göreve geldiğinden beri Cittaslow üyeliğine yönelik çalışmalar yaptıklarını, engellilere yönelik kaldırımlar yaparak birçok belediyeye de örnek olduklarını kaydederek, bundan sonra da bölge halkının daha iyi yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
Cittaslow’un bir kalkınma modeli de olduğuna işaret eden Öztaş, Geçitkale bölgesinde kuru tarıma alternatif ürünlerle üretimi ve geçim kaynağını çeşitlendirmek istediklerini kaydetti.


“BÜYÜK GURUR”
Hasan Öztaş, “Yaptığımız en iyi ve en değerli proje Cittaslow... Bu felsefeyle yaşayıp daha çağdaş daha refah ve gelecek nesillere korunmuş şekliyle aktarılmasını sağlamak en büyük hedef. Bunu halkımızın desteği olmadan başaramayız. Bu uzun soluklu projenin başlangıcına imza atmak benim için en büyük gurur. Üçüncü çocuğum doğmuş gibi hissediyorum. Beldem ve belediyem adına mutluyum” diye konuştu.

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