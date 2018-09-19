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Geçitkale Belediyesinden dev atılım

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Geçitkale Belediyesinden dev atılım
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 Geçitkale Belediyesi’nde Kadın Meclisi oluşturuldu. 
Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Öztaş; ilkesel olarak her vatandaşın karar süreçlerinde aktif rol alabileceği bir yönetim modeli oluşturma çabasında olduklarını kaydetti.
Kadın Meclisi yanında Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi oluşturma hedefleri de olduğunu dile getiren Öztaş, “Daha çağdaş ve yaşanası bir belde yaratma çabasındayız” dedi.
Açıklamada, Çocuk Meclisi’nin de bugün oluşturulacağı kaydedildi.

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