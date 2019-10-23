Geçitkale Belediye Binasına yıldırım düştü

Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının akınlarına yıldırım düştüğü, yıldırım düşmesi sonucu, Belediye kayıt sistemi, santral, televizyon, dağıtım hatları ve buzdolabı kullanılmaz hale geldi. Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.
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