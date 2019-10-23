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Geçitkale Belediye Binasına yıldırım düştü

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Geçitkale Belediyesi binasının yakınlarına dün yıldırım düştüğü bildirildi.

Geçitkale Belediye Binasına yıldırım düştü
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Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının akınlarına yıldırım düştüğü, yıldırım düşmesi sonucu, Belediye kayıt sistemi, santral, televizyon, dağıtım hatları ve  buzdolabı kullanılmaz hale geldi. Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

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