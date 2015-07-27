Geçitkale artık 'Kardeş Belediye Parkı'nda

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş kardeş belediye Yalova Belediyesi’nin davetlisi olarak Yalova’ya gitti. Öztaş ‘Kardeş Şehirler Park'ı projesine imza koydu Geçitkale Belediye Başkanı Hasan...

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş kardeş belediye Yalova Belediyesi’nin davetlisi olarak Yalova’ya gitti. Öztaş ‘Kardeş Şehirler Park'ı projesine imza koydu

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve meclis üyeleri kardeş belediye Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman'ın davetlisi olarak Yalova’ya gitti.

Geçitkale Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, ziyaretinde dünyanın dört bir yanından gelen 19 kardeş belediye ile birlikte Yalova’da 1 yıl içinde tamamlanacak ‘Kardeş Şehirler Park'ı projesine imza koydu.

Tüm kardeş belediyeleri temsil edecek birer simgenin bulunacağı Kardeş Şehirler Park’ında Geçitkale’nin de bir simgesi olacak.

Ziyaretinde, Almanya, Çin, Romanya, Kosova, Yunanistan, Dağistan, Japonya, Makedonya, Rusya, Güney Kore, Bulgaristan, Ukrayna, Bosna Hersek, Gürcistan, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Tataristan gibi birçok ülkeden gelen Belediye başkanları ile de görüşme imkanı bulan Öztaş, kardeş belediye olma yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Geçtikale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediyelerarası işbirliğinin önemine vurgu yaparak, kardeş belediye sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öztaş, kardeş belediye ile dünyaya açılma fırsatı bulabileceklerine dikkat çekti.