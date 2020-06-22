Geçişler erkene alındı

Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'la sınır kapılarında daha önce 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacağını açıkladığı son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek KKTC'ye girişi erkene alarak bugünden itibaren başlatmaya karar verdi

Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'la sınır kapılarında daha önce 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacağını açıkladığı son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek KKTC'ye girişi erkene alarak bugünden itibaren başlatmaya karar verdi.

Buna göre, KKTC vatandaşları ile KKTC'de ikamet eden Maronitler ve Kıbrıslı Rumlar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek diğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlarının ve Güneyde daimi olarak ikamet eden diğer ülke vatandaşlarının ve çeşitli nedenlere Güney Kıbrıs'ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC'ye ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmadan KKTC'ye girebilecek.

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan bugün 06.00'dan itibaren karantina zorunluluğu olmadan gelebilecek bu kişilerin son 14 gün içinde başka bir ülkeye seyahat ettiklerinin tespiti halinde Güney Kıbrıs'a hangi ülkeden gelmişlerse o ülkelere uygulanan koşullarda KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında dün saat 18.30'da başlayan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 21.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay Babalar Günü'nü kutlayarak başladığı açıklamasında, toplantıda ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs'a geçişlerle ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ve kararlar aldıklarını söyledi.

Daha önce 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyacaklarını açıkladıkları GKRY vatandaşlarının KKTC'ye geçişleri ve KKTC vatandaşlarının güneye gitmeleri ve kuzeye gelişleriyle ilgili düzenlemeyi erkene alarak 22 Haziran'a yani bugüne çektiklerini açıklayan Özersay, "Yarın (bugün) sabahtan itibaren sadece daha önce açıkladığımız 6 kategorideki bireylerin değil tüm KKTC vatandaşlarının ve GKRY vatandaşlarının PCR negatif testlerini belgelemeleri halinde KKTC'ye girişlerine izin verilecek" dedi.

Altı kategorinin güneyde çalışanlar, güneyde eğitim görenler, tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları olduğunu kaydeden Özersay, son 72 saat içinde yapılmış ve negatif olduğunu gösteren PCR testi sunmaları halinde bu altı kategori dışındaki KKTC vatandaşlarının ve güneydeki vatandaşlar ile güneydeki yabancıların KKTC'ye gelişlerine karantinasız izin verileceğini ifade etti.

5 KAPI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçişlerin Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan yapılabileceğini açıkladı. Özersay, daha sonra belli bazı imkanlar çerçevesinde bu kapıların sayısını artabileceklerini kaydetti.

"Yarın (bugün) sabah 06.00 itibarıyla bu 5 kapıdan ve bu kategorilerdeki herkesin geçişi mümkün olabilecek" diyen Özersay, daha önce açıkladıkları altı kategoriye herhangi bir sebeple güneyde kalan ve orada yaşayan KKTC vatandaşları da dahil olacağını bildirdi; "Onlar da ilk geçişlerinde PCR gösterip KKTC'ye giriş yapabilecek" dedi.

Özersay, bu kişilerle ilgili bir şartı daha açıkladı ve son 14 gün içinde Güney Kıbrıs dışında bir ülkeye gitmişlerse, Bakanlar Kurulu'nun açıkladığı ülke kategorilerinden hangisine giriyorsa, o koşulla KKTC'ye gelebileceklerini söyledi.

"RUM TARAFI HER GEÇİŞTE PCR SORACAK"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum tarafının yeni uygulamasını açıklarken başka bazı kurallar da tanımladığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Bunu kendi vatandaşlarımıza hatırlatmak durumundayız. Biz KKTC olarak yarın (bugün) sabahtan itibaren tüm vatandaşlarımıza ve ülkemizde daimi ikameti bulunan Maronit ve Rumlara ve bunun haricinde GKRY vatandaşlarına ilk geçişlerinde PCR göstermeleri halinde yarın (bugün) sabah itibarıyla 5 kapıdan geçiş imkanı sağlıyoruz.

Rum tarafına geçişte GKRY'nin kendi uygulaması var. 2 kategori yaratmış durumdadırlar. Güneyde çalışanlar, tedavi görenler, eğitim görenler, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumlar, güneye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucu göstermeleri yeterli. Ama bunun dışında kalanlar yani güneydeki Kıbrıslı Rumlar ve KKTC'nin diğer vatandaşları -yani altı kategori dışındakilere- GKRY güneye her geçişte PCR soracak.

Yani güneye tedavi veya eğitim için gitmiyor olsa da vatandaşlarımız güneye geçişlerinde sadece ilk değil her geçişlerinde Rum tarafı PCR negatif sonucunu soracak. Rum tarafının bizden daha farklı ve daha zor koşullar uyguladığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir."

ALTI KATEGORİ DIŞINDAKİLER PCR İÇİN ÜCRET ÖDEYECEK

Kudret Özersay, bugüne kadar altı kategorideki vatandaşların pek çoğuna, Sağlık Bakanlığı'nın PCR testlerini ücretsiz yaptığını kaydederek, bu kategoriler dışında kalan ve güneye geçmek isteyenlerin PCR testi için ücret ödeyeceğini, bu konuda da karar aldıklarını söyledi.

DENİZ VE HAVA YOLUYLA GİRİŞTE DEĞİŞİKLİK YOK... SALI GÜNÜ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, ülkeye deniz ve hava yoluyla girişlere ilişkin daha önce aldıkları kararın ise yürürlükte olduğunu, henüz değişmediğini, Bakanlar Kurulu'nun salı günü yapılacak toplantısında durumu değerlendirileceklerini ve eğer kararlarda değişiklik yaparlarsa kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.