Geçişler erkene alındı

Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'la sınır kapılarında daha önce 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacağını açıkladığı son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek KKTC'ye girişi erkene alarak bugünden itibaren başlatmaya karar verdi

KKTC vatandaşları ile KKTC'de ikamet eden Maronitler ve Rumlar, Güney’den gelecek diğer Rumlar, Güney’de ikamet eden diğer ülke vatandaşları ve Güney’de yaşayan KKTC vatandaşları, KKTC'ye ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmadan KKTC'ye girebilecek

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan bugün 06.00'dan itibaren karantina zorunluluğu olmadan gelebilecek bu kişilerin son 14 gün içinde başka bir ülkeye seyahat ettiklerinin tespiti halinde Güney Kıbrıs'a hangi ülkeden gelmişlerse o ülkelere uygulanan koşullarda KKTC'ye girişlerine izin verilecek

Rum yönetimi, Lokmacı dışındaki 8 geçiş kapısını dün yeniden açtı. Bu karar sonrasında Ledra Palace ve Metehan sınır kapılarında dün çok az hareketlilik gözlemlendi