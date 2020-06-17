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"Geçişler aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla gerçekleşebilir"

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İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin bugün gerçekleştirdiği telekonferansta geçişlerin aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla gerçekleşebileceği yönündeki anlayış birliği yinelendi. 

"Geçişler aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla gerçekleşebilir"

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleri, ilgili uzmanlar ve her iki tarafın Teknik Komiteler Genel Koordinatörlerinin katılımıyla bugün bir telekonferans gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taraflar Kovid-19’la mücadele konusunda son durumu ele alıp, açılımların epidemiyolojik veriler temelinde etkin tedbirler alarak hayata geçirilebileceğini görüştüler.

Bu çerçevede, geçişlerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 21 Mayıs’taki telefon görüşmelerinde öngördüğü şekilde aşamalı ve koordineli bir yaklaşımla gerçekleşebileceği yönündeki anlayış birliği yinelendi. 

Bu konuda yapılacak düzenlemelerde İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin önemli bir role sahip olmaya devam edeceği ve süreci dikkatli bir şekilde izleyerek, bilimsel verilerin çizeceği rota çerçevesinde ortak adımların atılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, komite üyelerinin, bilgi paylaşımında bulunmak ve yeni fikirler üretmek için temas halinde kalmanın önemine işaret ederek, önümüzdeki süreçte yeniden bir araya gelinmesi üzerinde mutabık kaldıklarını ifade etti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, 1 Haziran’da da telekonferans yapmıştı.

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