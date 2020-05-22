Geçişler aşamalı başlıyor

Akıncı ve Anastasiadis, karşılıklı geçişlerin yeniden başlaması ile ilgili telefon görüşmesi yaptı. İki lider, öncelikle güneyde çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, kuzeyde çalışan ancak Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları kuzeyde olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönünde anlayış birliği sağladı

Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı'nın, adada karşılıklı geçişlerin yeniden başlaması ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Kıbrıs Haber Ajansı'na göre, iki lider arasındaki görüşme öğleden sonra gerçekleşti.

İki lider, öncelikle, güneyde çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, kuzeyde çalışan ancak Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları kuzeyde olan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönünde anlayış birliği sağladı.

İlk aşamada, belirtilen kategorideki kişilerin araçla geçiş yapılabilecek noktalardan geçişi ile güneyde eğitim gören ve Ledra Palace geçişini kullanan öğrencilerin de yine bu barikatı kullanmaları yönünde hemfikir olundu.

Anastasiades, söz konusu kategorilerde yer alanların geçişlerinin 8 Haziran 2020 itibariyle başlamasını öngördüklerini ve güneye ilk geçişlerinde sunulmak üzere son 3 gün (72 saat) içerisinde yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını gösteren belge aranmasını, sonrasında ise güneye geçişlerde Kıbrıslı Rum makamlarınca rastgele testler yapılmasını düşündüklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, BM gözetiminde toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Kıbrıslı Rum liderin bir temsilcisinin katılımıyla toplanması ve epidemiyolojik duruma göre tüm geçişlerin normale dönmesini teminen bundan sonra atılacak adımların yol haritasının belirlenmesi hususunda mutabık kalındı.

Mustafa Akıncı, bugün Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan parti başkanları ile yapacağı toplantıda Kıbrsılı lider Anastasiades ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaracak ve geçişler konusunda alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nde verilerin tartışılması ve bir tavsiye kararı üretilmesi bekleniyor.

CNA’nın haberine göre, geçtiğimiz Salı günü yapılan basın toplantısında, Bilim Kurulu üyesi Dr. Leontios Kostrikis’a salgın sürecinde geçiş noktalarının açılmasına yönelik soru yöneltilmiş, barikatların açılırsa durumun ne olacağı sorulmuştu.

Kostrikis ise Bilim Kurulu’nun İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ile görüşülüp, demografik bir veri oluşturmak adına tartışılacağı yanıtını vermişti.