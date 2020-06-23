Geçişler 600 kişiyle başladı

Geçişlerin ilk gününde Metehan sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerindeki ilk geçişleri Güney'de çalışanlar yaptı. Rum Yönetimi, polis geçiş noktalarından dün sabah 11 itibarıyla 600’den fazla kişi geçtiğini açıkladı

Bakanlar Kurulu’nun KKTC'ye girişi erkene almasıyla dün sabahtan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açıldı.

Daha önce açıklanan,“güneyde çalışanlar, eğitim ve tedavi görenler, KKTC'de yaşayan Maronitler ve Rumlar ile Pile'de yaşayan KKTC vatandaşları” olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen kişiler dışındaki tüm KKTC vatandaşları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşları son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testlerini belgeleyerek dünden itibaren KKTC'ye girebiliyor.

Güneye geçişte ise Rum yönetiminin kendi uygulaması söz konusu olacak. Kişiler 2 kategoride değerlendirilecek.

Buna göre, Güneyde çalışanlar, tedavi ve eğitim görenler, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumların güneye ilk geçişlerinde PCR negatif sonucu göstermeleri yeterli olacak, bunun dışında olanlara güneye her geçişte PCR negatif sonucu sorulacak.

Belirlenen kategorinin dışında kalan KKTC vatandaşları ile kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlardan güneye her dönüşte PCR negatif sonucu istenecek.

Geçişlerin ilk gününde Metehan Sınır kapısında uzun kuyruklar oluştu. Sabah saatlerindeki ilk geçişleri Güneyde çalışanlar yaptı.

Araçlarının seyrüsefer ve sigortası eksik olanların Güney’deki işlemleri de zaman aldı, bu nedenle araç trafiği kuzeydeki kontrol noktasına kadar ulaştı, buradaki işlemlerde de bu nedenle kısa süreli aksamalar oldu.

Metehan’daki görevliler geçiş yapacakları test konusunda uyardı. Metehan’dan kuzeye geçeceklerin PRC test sonuçlarını ise Sağlık Bakanlığı görevlisi kontrol ediyor.

Bakanlar Kurulu, ilk geçişte son 72 saat içinde yapılmış PCR negatif testi göstererek KKTC'ye giriş tarihini daha önce 1 Temmuz olarak açıklamıştı.

Erkene alınan tarih ve koşulların yeniden değerlendirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu önceki gün bir toplantı yapmıştı.

Açıklamaya göre, KKTC vatandaşları ile KKTC'de ikamet eden Maronitler ve Kıbrıslı Rumlar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelecek diğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşlarının ve Güneyde daimi olarak ikamet eden diğer ülke vatandaşlarının ve çeşitli nedenlere Güney Kıbrıs'ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC'ye ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmadan KKTC'ye girebilecek.

Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan olmak üzere 5 kapıdan dün 06.00'dan itibaren karantina zorunluluğu olmadan gelebilecek bu kişilerin son 14 gün içinde başka bir ülkeye seyahat ettiklerinin tespiti halinde Güney Kıbrıs'a hangi ülkeden gelmişlerse o ülkelere uygulanan koşullarda KKTC'ye girişlerine izin verilecek.

Öte yandan Rum Yönetimi, polis geçiş noktalarından dün sabah 11 itibarıyla 600’den fazla kişi geçtiğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ay Demet ve Ledra Palas geçiş noktalarından güneye 480 kişiden fazla geçiş oldu.

Güneyden kuzeye ise 120’den fazla geçiş yapıldı.

Ay Demet/ Agios Dometios ve Ledra Palas geçiş noktalarından güneye 280 araç, kuzeye ise 60 araç geçti.

Polise göre, 13 -21 Haziran tarihleri arasında geçiş noktalarından toplam 122 kişi geçti.

Pazar günü güneye 51 kişi, kuzeye ise 16 geçiş yaparken 19 ve 21 Haziran tarihleri arasında toplam 15 kişi geçti.