Bakan Şahali, bugün araçlı eylem düzenleyecek olan hayvan üreticilerini uyardı: “Geçen seferki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün sabah araçlı eylem düzenleyecek.

Hayvan üreticileri bugün Doğudan gelenler Hamitköy kavşağında, Batıdan eyleme katılacaklar Gönyeli çemberinde saat 10.00’da toplanacak.

Buradan hareket edecek araçların ilk önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ardından da Başbakanlık önünde eylem yapması bekleniyor.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’den hayvan üreticilerine uyarı geldi. Şahali “Geçen seferki kadar müsamahalı davranılmayacak. Herkes eylemi dozunda yapsın” dedi.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

“Kamu malına zarar ciddi bir suçtur. Eylül ayında meydana gelen eylem sırasında kamu malına ciddi anlamda zarar verilmişti.Bu toplum vicdanını ve devlet itibarını da çok olumsuz etkilemişti. Umarım ki güvenlik güçlerine iş düşürmeyecek şekilde disiplinli ve olgun bir eylem söz konusu olur. Eğer eylem yapılacaksa umuyorum ki kimse kamu malına yani toplumun ortak varlıklarına zarar verme niyeti ile o eyleme katılmaz ve demokratik ölçüler çerçevesinde sadece bir hak arayışı gündeme gelir. Yoksa traktörleri bakanlığın içine sokmaya çalışmanın eylem biçimi ile hiçbir alakası yoktur öyle zannediyorum ki geçen sefer ki kadar müsamahalı davranılması da devletin itibarının sorgulanması bakımından bir unsur olacaktır. O nedenle herkes eylemi dozunda ve görev çerçevesinde ele alsın”