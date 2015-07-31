Gece kulüplerinin statüsü ve insan ticaretinin engellenmesi için yasa hazırlanıyor Amerikan Elçiliği’nin Kıbrıs 2014 İnsan Ticareti Raporu basına yansıdı. Raporda, İnsan Ticareti’nde...

Gece kulüplerinin statüsü ve insan ticaretinin engellenmesi için yasa hazırlanıyor

Amerikan Elçiliği’nin Kıbrıs 2014 İnsan Ticareti Raporu basına yansıdı.

Raporda, İnsan Ticareti’nde yetkililerin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespitine de yer veriliyor.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, ‘gece kulüpleri ve insan ticaretinin engellenmesi için yasa hazırlığında olduklarını’ açıkladı.

Yasa çalışmasını sonuçlandırma gayretinde olduklarını vurgulayan Gürpınar, ‘gece kulüplerinin statüsü ne olacak. İnsanların kaçak yollarla gelmesi ve bir şekilde gelen insanların istismarının önlenmesini konusunda kapsamlı bir çalışma içindeyiz’ dedi.

Vergi alındığı gerekçesiyle asgari düzeyde yükümlülüklerin yerine getirmediği iddiasına ilişkin ise Gürpınar; ‘vergi boyutu ile direk ilgili olduğunu düşünmüyorum, konu yasal çalışmaların tamamlanmamasıyla ilgilidir’ yanıtını verdi.

Gürpınar, polisin kesinlikle sivile bağlanacağını söyledi.