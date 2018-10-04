“Gece kulüplerine geçmiş dönemde yasa dışı izin verildi”

İçişleri Bakanı Baybars, geçmiş hükümet dönemlerinde yasaya aykırı şekilde sabıkası olan kişilere gece kulübü işletme izni verildiğini doğruladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüpleri konusunun ülkede sorun olduğunu söyledi. Ülkede seks işçiliğinin yasallaşmasında sakınca görmediğini kaydeden Baybars, önemli olanın insan ticaretinin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli denetimleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Baybars, gerekli müdahaleyi de yaptıklarını belirtti.

Gece kulüplerine verilen izinler konusuna da değinen Baybars, geçmiş hükümet dönemlerinde yasaya aykırı şekilde sabıkası olan kişilere gece kulübü işletme izni verildiğini doğruladı.

Bu dönemde ise bu tür izinlerin verilmesine karşı olduklarını dile getiren Baybars, konuyla ilgili Başsavcılıktan da görüş istediklerini belirtti.

Baybars’ın bu açıklamalarının ardından geçmişte yasa dışı şekilde izin alan gece kulübü işletmelerinin ne olacağı merak konusu oldu. Bu izinlerin iptal olup olmayacağı netlik kazanmadı.