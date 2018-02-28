Gece kulüplerine etkin denetim

İçişleri Bakanı Kadri ve Çalışma Bakanı Çeler, “gece kulüpleri” konulu toplantı yaptı. Toplantıda gece kulüplerinin etkin bir denetime tabi tutulması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda çalışma başlatılacağı açıklandı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile iki bakanlığın yetkilileri, ‘’gece kulüpleri’’ ile ilgili toplantı yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren toplantının ardından iki Bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Baraka Kültür Merkezi, Kadın Eğitimi Kolektifi ve Bağımsızlı Yolu temsilcileri, toplantı sürerken, bakanlık önünde toplanarak “gece kulüpleri derhal kapatılmalıdır” başlıklı basın açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, yaptığı açıklamada özellikle önceki gün gece kulübünde yaşanan ölüm olayının ardından sorunları görüşmek ve LTB’nin kapatma kararını değerlendirmek üzere ivedilikle toplandıklarını belirtti.

Gece kulüplerinde hukuksuz ve insan haklarını ihlal eden uygulamaların önüne geçmenin hükümet programında da yer aldığını hatırlatan Kadri, bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve kulüplerin yaşama ve çalışma koşullarının da yapılacak değişikliklerin ardından yasaya uygun hale getirilmesinin öncelikli hedeflerinden olduğunu söyledi.

Kadri, göreve gelir gelmez konuyla ilgili bakanlıklarla istişare içerisinde çalışmaya başladıklarını ifade ederek, ölüm olayıyla ilgili polisle yaptıkları istişarelerde soruşturmanın devam ettiğini ve ölüm sebebiyle ilgili raporun beklendiğini öğrendiklerini anlattı.

Olası ihmallerin ve ölümün saati ve gece kulübünün bunlarla ilgili sorumluluğunun ne olduğuyla ilgili de rapor talep ettiklerini açıklayan Kadri, “Bu raporla birlikte gece kulübünün, Gece Kulübü Komisyonuna verilen yetki doğrultusunda yapılabileceklerle ilgili yarın (bugün) Komisyon toplantısı yapılacaktır” dedi.

Kadri, gece kulüpleriyle ilgili var olan uygulamaların yasaya uygunluğunun denetlenmesinde, son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, Komisyonun değerlendirmelerinin ardından nasıl bir pozisyon belirleyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

Komisyonun sadece İçişleri Bakanlığı bünyesinden değil farklı dairelerden temsilcilerden oluştuğunu belirten Kadri, Komisyonun tüm gece kulüplerinin izinlendirilmesi ve yapılacak denetlemelerle ilgili çalışma yapacağını belirtti.

Kadri, gece kulüplerinin etkin bir denetime tabi tutulması ve bunların rutine bağlanmasının önemine işaret ederek, “mevcut yasadaki boşluklar bakanlığın adımlarını kısıtlamaktadır dolayısıyla uygulamada var olan sıkıntıların da ivedilikle değerlendirilerek yasal değişikliğe gidilmesi elzemdir” dedi.