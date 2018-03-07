“Gece kulüpleri kapatılsın”

Alayköy yolundaki bir gece kulübünden çıkan alkollü araç sürücüsünün kendisine çarpması sonucu yaralanan ve o kazanın travmasını hala atlatamayan Yavuz Gerboğa, gece kulüplerinin bir an önce kapatılmasını istedi

Alayköy yolundaki bir gece kulübünden 22 Aralık 2010 tarihinde gecenin geç saatlerinde alkollü şekilde çıkış yapan ve araba sürüp yolda ters yöne girerek trafik kazasına neden olan bir kişi, Yavuz Gerboğa adlı kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Son günlerde gündeme gelen gece kulüpleriyle ilgili Yavuz Gerboğa’nın babası

Senar Gerboğa açıklama yaptı ve gece kulüplerinin kapatılmasını istedi.

Senar Gerboğa şöyle dedi:

“22 Aralık 2010 tarihinde “L…k” isimli gece kulübünden alkollü ve sarhoş bir şekilde gecenin geç saatlerinde çıkan iki kişi araba ile ters yöne girerek oğluma çarpmıştır. Üç ay yoğun bakımda kalan oğlumu adeta bir çocuk gibi altını bezledim, elimle yemek yedirdim. O günleri asala unutamam. Evimize adeta ateş düştü. Oğlumun hayatı karardı, işinden, eşinden ayrılmak zorunda kaldı, psikolojisi bozuldu, halen daha tedavisi devam etmekte.

Buradan başbakan ve hükümete sesleniyorum: gece kulüplerini kapatın. Oradan çıkan alkollü sürücüler bizim evimize ateş düşürdü. Oğlum halen daha bakıma muhtaç bir şekilde yaşıyor. Sinir-Ruh Hastanesi’nde tedavi gördü ve ilaçlı tedavisi hala sürüyor.

Bu kadar vefasızlık görülmemiştir. Gece kulüplerinde onlar keyif çatarken, bizler ailece kahroluyoruz. Bu hükümet umarım ülkemizi gece kulüpleri ve kumarhane adası olmaktan çıkartır.”

Kazanın üstünden yıllar geçmesine rağmen o gecenin kabusunu üstünden atamadığını anlatan Yavuz Gerboğa ise ailesinin darmadağın olduğunu söyledi.

Yavuz Gerboğa şöyle dedi:

“Yaşadığım acıları bir tarafa bırakın; ailem darmadağın oldu. Eşimden boşandım ve çocuklarımla beraber annemin yanında kalıyorum. Yoğun bakımda kaldığım üç ay boyunca annem bana adeta çocukmuşum gibi baktı. Onun sayesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. Gece kulübünden çıkan alkollü kişiler benim hayatımı kararttı, başkalarının da kararmasın. Gece kulüpleri bir an önce kapatılsın.

Söz konusu gece kulübü olaydan sonra benimle ve ailemle hiç ilgilenmedi. Ben adeta yarım bir insan olarak hayatıma devam ediyorum. Bu yüzden yetkililerden ve hükümetimizden gece kulüplerinin kapatılmasını istiyorum.”

Hatırlanacağı üzere kaza sonrası olay yerinden kaçan ancak daha sonra polise yakalanan iki kişi tutuklanmıştı.

Yavuz Gerboğa’nın doktoru Beyin Cerrahi Uzmanı Erol Barçın, müştekinin durumuyla ilgili ciddi bir travma aldığını, hayati tehlikesinin halen sürdüğünü söylemişti.

Öte yandan kamuoyu da İçişleri Bakanlığı’ndan gece kulüpleriyle ilgili tatmin edici açıklama bekliyor.

Vatandaşlar gece kulüplerinin beş yıldır denetlenmediği konusunda neden İçişleri Bakanı’nın değil Sağlık Bakanı’nın açıklama yaptığını sordu.

Geçitköy’de tecavüz suçundan hapis yatan gece kulübü işletmecisinin ve diğer uyuşturucu gibi suçlardan hapis yatan gece kulübü işletmecilerine hangi makamların temiz sabıka verdiğini soran vatandaşlar bu konuda gerekenin yapılmasını istedi.