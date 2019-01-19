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Gece kulüpleri, hijyenden uzak

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Birçok gece kulübünde denetim yapıldı. Bazı kulüplerin mutfağında sağlığa aykırılık ve gıdalarla ilgili sorunlar tespit edildi, tuvaletlerin hijyenden uzak olduğu görüldü, sağlık karnesi olmayan garsonlara rastlandı

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Gece kulüpleri, hijyenden uzak
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, etkin denetimlerini sürdürüyor.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekipler bu hafta Lefkoşa bölgesindeki gece kulüplerini denetledi. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu İçişleri Bakanlık Müsteşarı başkanlığında oluşan ekip tarafından, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren gece kulüpleri teftiş edildi. Yapılan teftişlerde, gece kulüplerinde çalışan bazı garsonların sağlık karnelerinin sürelerinin dolduğu bazılarının hiç sağlık karnesi bulunmadığı, bazılarının mutfaklarında ise sağlık koşullarına aykırılık olduğu tespit edildi.

Denetlenen gece kulüpleri şöyle: “Playboy Gece Kulübü, Florida Gece Kulübü, Harem Gece Kulübü, Hanedan Gece Kulübü, Funky Gece Kulübü, Biyax Gece Kulübü, İmparator Gece Kulübü, Faron Gece Kulübü, Miss Me Gece Kulübü, Freedom Gece Kulübü,  Tutti Frutti Gece Kulübü, Red Love Gece Kulübü, Lipstick Gece Kulübü ve Dolls Gece Kulübü.”

Denetimlerde, Florida Gece Kulübü’nde, konsomatrislerin kullandığı mutfakta sağlığa aykırılık tespit edilip, gerekli uyarılar yapıldı. Playboy Gece Kulübü’nde sağlık karnesi olmayan garsonlar tespit edilerek, rapor tutuldu.  Harem Gece Kulübü’nde gıdalarla ilgili bazı sorunlar tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması istendi. Miss Me Gece Kulübü’nde gıdaların muhafazası konusunda tespit edilen sorunlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı.  Freedom Gece Kulübü’nde mutfakta tespit edilen sağlığa aykırı hususlarla ilgili gerekli uyarılar yapılırken, “sigara içilmez” levhasıyla ilgili de gereğinin yapılması istendi. Tutti Frutti Gece Kulübü’nün tuvaletlerinde hijyene aykırılık ve iki garsonun da sağlık karnelerinin sürelerinin dolduğu tespit edilerek rapor tutuldu. Red Love Gece Kulübü’nde de sigara levhası takılması konusunda uyarı yapıldı. 

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