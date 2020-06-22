Gaziveren'de karantina paniği

NİYAZİ ERGÜLEN

Dünyada etkisini hız kaybetmeden sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde şu an için görünmese de Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekli önlemleri almakta geri durmuyor.

Özellikle yurt dışından gelen kişilerin hemen karantinaya alınması ve karantinadaki kişilerle temas edilmemesine önem veren Sağlık Bakanlığı çalışanları görevlerini ihmal etmeden yapmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı karantina merkezi çalışanları aldıkları bi şikayet üzerine, bir hafta önce İngiltere’den gelerek Alsancak’taki bir otelde karantinaya yerleştirilen kız kardeşini ziyaret ederek, ona yiyecek verip temas ettiği tespit edilen Gaziverenli İsmail Oktan’ı karantinaya almak istedi.

Karantina merkezi yetkililerinin İsmail Oktan’ı gözetim altına almak istemesine karşın Oktan’ın tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Karantina merkezi yetkilileri konuyu Güzelyurt polisine aktararak yardım istedi.

Polis ile Gaziveren’e giden ambulans, Gaziverenliler arasında panik yarattı.