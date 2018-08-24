banner107
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
82 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
79 0
Girne'de takas gerçekleşti
Girne'de takas gerçekleşti
393 0
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
Tek yön gelen sürücü kazaya neden oldu
232 0
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
Pulya Festivali'nde Kıbrıs gecesi düzenlendi
40 0
Bayram huzur içinde geçiyor
Bayram huzur içinde geçiyor
48 0
Ares'in kursiyerleri yarıştı
Ares'in kursiyerleri yarıştı
53 0
Meril geceleri çok hareketli
Meril geceleri çok hareketli
33 0
banner82
banner147

Gaziveren'de boğulma!! yaşamını yitirdi...

banner27

Gaziveren'de boğulma!! yaşamını yitirdi...
banner137

Gaziveren'de Afrodit Sitesinin bulunduğu sahilde, site sakini 69 yaşındaki Lennart Nassberger denizde boğularak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Afrodit sitesinde sakin İsveç vatandaşı Lennart Nassberger (E-69) dün saat 17:40 sıralarında, yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması neticesinde dalgalara kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.