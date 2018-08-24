Gaziveren'de boğulma!! yaşamını yitirdi...

Gaziveren'de Afrodit Sitesinin bulunduğu sahilde, site sakini 69 yaşındaki Lennart Nassberger denizde boğularak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Afrodit sitesinde sakin İsveç vatandaşı Lennart Nassberger (E-69) dün saat 17:40 sıralarında, yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması neticesinde dalgalara kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.