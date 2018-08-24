Gaziveren'de boğulma!! yaşamını yitirdi...

Gaziveren'de Afrodit Sitesinin bulunduğu sahilde, site sakini 69 yaşındaki Lennart Nassberger denizde boğularak yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre, Afrodit sitesinde sakin İsveç vatandaşı Lennart Nassberger (E-69) dün saat 17:40 sıralarında, yüzmek için girdiği denizin aşırı dalgalı olması neticesinde dalgalara kapılarak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.