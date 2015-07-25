Gazimağusa'nın Beşevler Bölgesinde araç kundaklandı.

Gazimağusa'nın Beşevler Bölgesinde, Nedim Türkyılmaz'ın kullanımında bulunan araç kundaklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 03.15 sıralarında, Türkyılmaz’a ait evin önünde...

Gazimağusa'nın Beşevler Bölgesinde, Nedim Türkyılmaz'ın kullanımında bulunan araç kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 03.15 sıralarında, Türkyılmaz’a ait evin önünde park halinde bulunan FF 907 plakalı van araç ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu aracın ön kısmı tamamen yandı.

Güzelyurt’ta ise, 22 Temmuz’da, Alpay Başaran Sokak üzerinde seyir halinde olan Eser Taşan’ın kullanımındaki JG 755 plakalı salon aracın ön camına sert bir cisim atıldı ve araç hasara uğratıldı.

Cismi, aralarında önceden husumet bulunduğu gerekçesiyle M.Y. (E-21) kimlikli kişi attı. Söz konusu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI

Köprü-İncirli anayolunun 2-3 km’leri arasında, İ.Z.Z.(E-81)’ye ait nar bahçesinde, elektrik akımı ilgili kurum tarafından kesilmesine rağmen kaçak elektrik kullanmak suretiyle akım hırsızlığı yapıldığı tespit edildi. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatıldı.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

Gazimağusa’da önceki gün, “Semra Ltd.” isimli iş yerine giden M.C.K.(E-31), iş yeri yöneticisine kendisini Yakın Doğu Üniversitesi mal alım sorumlusu olarak tanıtarak arızalanan aracın tamiri için 520 TL para isteyerek sahtekarlıkla kredi temin etmeye teşebbüs etti. M.C.K. hakkında yasal işlem yapılıyor.

YANGIN

Gazimağusa'da, dün öğleden sonra, Çanakkale Mahallesi Bayraktar Yolu üzerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu Hüseyin Soybay’a ait 2.5 dönüm anız ile mezarlık içerisinde bulunan beş adet ağaç yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sipahi’de ise, Hülya Şahin’e ait ağıl yanında bulunan toplam 1000 adet küçük kare balya, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ASAYİŞ VE HUZUR OPERASYONU

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün, asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam yedi kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin anayollarda gerçekleştirdikleri kontrollerde 521 araç kontrol edilerek, suç işledikleri tespit edilen 146 araç sürücüsü hakkında ileri işleme başlatıldı.