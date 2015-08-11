Gazimağusa'da 54 yaşındaki Talat Öztürk intihar etti.

Mağusa’da yaşayan 54 yaşındaki Talat Öztürk, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan ve kendisine ait olan fabrikada saat 14:00 sıralarında kendisini asarak intihar etti Gamze PİR BAYKUR Mağusa’da yaşadığı...

Mağusa’da yaşayan 54 yaşındaki Talat Öztürk, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan ve kendisine ait olan fabrikada saat 14:00 sıralarında kendisini asarak intihar etti

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren 54 yaşındaki Talat Öztürk, kendisine ait Cennet Orman Ürünleri isimli ahşap fabrikasında kendisini asarak yaşamına son verdi. Polisten elde edilen bilgilere göre Öztürk, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan ve kendisine ait olan fabrikada saat 14:00 sıralarında kendisini asarak intihar etti.

İŞ YERİNE YEMEK GÖTÜREN EŞİ TARAFINDAN BULUNDU...

Elde edilen bilgilere göre Talat Öztürk’ün eşi Fatma Öztürk, eşini bir kaç kez telefonla aradı ancak cevap alamadı. Daha sonra eşine yemek götürmek için fabrikaya giden Fatma Öztürk, eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. Eşinin cansız bedeni ile karşılaşan Fatma Öztürk’ün çığlıklarını duyan çevredeki insanlar fabrikaya akın etti. Talat Öztürk’ün bir kaç sene önce yine intihara teşebbüs ettiği de öğrenildi. Öztürk’ün bugün toprağa verilmesi bekleniyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.