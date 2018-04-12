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Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 15 bölgede elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 15 bölgede elektrik kesintisi olacak
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Gazimağusa’da ve Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere, şebekedeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, Gazimağusa bölgesinde 09.30-14.30 saatleri arasındaki kesintiden Derinya, Derinya askeri nöbet kulübeleri, Karakeşliler bölgesi, 2’nci Bölük, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach bölgesi, Maksim bölgesi ve Harika Mahallesi etkilenecek.
 
GÜZELYURT BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ

Güzelyurt’ta ise Güzelyurt -Kumköy yolu, Özgürlük İlkokulu, Barış İlkokulu , müze civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi de yarın 09.00-13.00 arasında kesik olacak.

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