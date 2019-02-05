banner255
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
20 0
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
15 0
 
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
Gıravatlılar, Maunacılar'ın gecesini kararttı
86 0
13 0
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
44 0
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
26 0
GG prensi ile coştu
GG prensi ile coştu
92 0
banner82

Gazimağusa ve Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

banner27

Gazimağusa ve Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
banner215

Gazimağusa ve Girne’ye bağlı bazı bölgelerde yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak. 
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 9.30 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacak. 
Girne’de ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım nedeniyle yarın 9.00-13.30 saatleri arasında Lapta’nın dağ kesimi, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı, Başpınar, Lapita Hotel, Lapta'nın batısı, Sempati Tatil Köyü, Lapta Mezarlığı, Santa Fe Siteleri, Simena Hotel ve su pompaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.