Gazimağusa Pazarı modern bir hale geliyor

Gazimağusa'da Perşembe Pazarı’nın betonarme yapısı tamamlanarak, çatı örtüsünü taşıyacak çelik aksamların montajı ile çalışmalar devam ediyor. Proje, çatı işlerinin ve zemin kaplamalarının yapılmasının ardından Temmuz 2017’de tamamlanacak

Gazimağusa Belediyesi, halka daha iyi koşullarda ve çağdaş bir yapıyla hizmet vermek için kapsamlı olarak hazırladığını belirttiği Perşembe Pazarı Düzenleme Projesi’nde sona gelindiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üretici ve tüketiciyi buluşturan çok önemli bir ticaret noktası olan Perşembe Pazarı’nın betonarme yapısı tamamlanarak, çatı örtüsünü taşıyacak çelik aksamların montajı ile çalışmalar devam ediyor. Proje, çatı işlerinin ve zemin kaplamalarının yapılmasının ardından Temmuz 2017’de tamamlanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin Proje Şubesi ekibiyle şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Kent ekonomisine hatırı sayılır katkı yapan pazar yerinin çağdaş bir yapıyla yenilenmesi için hazırlanan proje kapsamında, 6150 metre karelik üzeri kapalı alanda, aydınlatma, elektrik sistemi kurulacak ve yağmur suyu drenaj kanalları yapılacak.

ARTER: “GAZİMAĞUSA’YA YAKIŞAN BİR PERŞEMBE PAZARI ORTAYA ÇIKIYOR”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yatığı konuşmada, Pazar yeri Düzenleme Projesi’nin, göreve geldiği günden beri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları Gazimağusa için önemli bir proje olduğunu, üretici ve tüketiciyi buluşturan Perşembe Pazarı’nın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladığı bir merkez olduğunu, projenin planladıkları gibi ilerlediğini ve Temmuz ayı sonunda projenin tamamlanacağını söyledi.

Alt yapının yapılması ve üstünün kapatılması ile hem güneşten hem yağmurdan insanların etkilenmeyeceği ve şehre yakışan bir Perşembe Pazarı’nın ortaya çıkacağını vurgulayan Arter, projenin 300’e yakın stant kapasitesine sahip olduğunu, modern stantlarda elektrik bağlantısı da olacağını ifade etti.

Park yeri ihtiyacı da göz önüne alınarak yaptıkları düzenlemeyle 150 araçlık park yerinin bitmek üzere olduğu bilgisini de veren Arter, projenin yapılmasında müteahhit şirkete, belediyenin mimar mühendislerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.