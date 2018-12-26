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Gazimağusa'da birçok bölgede elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa'da birçok bölgede elektrik kesintisi olacak
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Gazimağusa ilçe merkezinde yarın 08:00 ile 14:00 arası bazı bölgelerde elektrik kesintileri olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yeni inşa edilen trafo merkezini devreye alma çalışması nedeniyle, 08:00-08:20 ve 13:40-14:00 arasında, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis Yolu, apartman tipi sosyal konutlar, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Serbest Liman, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel’e kadar olan bölge, Karakol İlkokulu Bölgesi, Mağusa Surları içi, Gülseren Bölgesi ve Gülseren Askeri Kışla’sına elektrik verilemeyecek.
Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Önder AVM, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesine de 08:00 – 14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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