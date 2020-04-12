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Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama

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Gazimağusa Belediyesi marketlerde sosyal mesafe ve daha güvenli alışveriş imkanı sağlamak amacı ile vatandaş ve kasiyer arası mesafeyi korumak amaçlı separatör sistemini devreye koydu

Gazimağusa Belediyesi'nden marketlerde örnek uygulama

Gazimağusa Belediyesi bir ilke imza atarak Belediye sınırlarında bulunan tüm marketlerde sosyal mesafe ve daha güvenli alışveriş imkanı sağlamak amacı ile vatandaş ve kasiyer arası mesafeyi korumak amaçlı separatör sistemini kendi imkanları ile üretip uygulamaya başladı.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli önlemleri almaya devam eden Gazimağusa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için koruyucu maske üretiminede başlamıştı. Vatandaş ve kasiyer arası mesafeyi korumak amaçlı separatör sistemini kendi imkanları ile üretip uygulamaya başladı. (MHA)

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