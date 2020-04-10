Gazimağusa Belediyesi'nden gecikme zammı indirimi

Gazimağusa Belediyesi, 2018 yılı ve öncesine ait borçların tahsilinde yüzde yüze varan gecikme zammı indirimi uygulanacağını bildirdi

Gazimağusa Belediyesi, 2018 yılı ve öncesine ait borçların tahsilinde yüzde yüze varan gecikme zammı indirimi uygulanacağını bildirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası uyarınca 31 Aralık 2018 öncesine ait alacaklarını, gecikme zamlarında indirim yaparak tahsil etmeye başlıyor.

Gazimağusa Belediye Meclisi kararı uyarınca 2018 yılı ve öncesine ait belediyeye olan birikmiş borçlarını cezasız olarak ödemek isteyen vatandaşların 30 Eylül tarihine kadar Gazimağusa Belediyesi’nin Gelirler Şubesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Bu kapsamda, peşin ödemede yüzde 100, borçların 6 taksitle ödenmesi halinde yüzde 95, 12 taksitle ödenmesi halinde yüzde 90 gecikme zammı indirimi uygulanacak.

Başvurular 13 Nisan’da başlayacak.