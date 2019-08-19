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"Gazimağusa Belediyesi çöp toplayamayacak hale geldi"

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Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde üç saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi. Grevde sırasında konuşan Sendika Başkanı Halil Karagil, 5 yıl önce belediyenin 11 çöp toplama aracı varken bugün bu sayının 3’e düştüğünü, belediyenin çöp toplayamayacak hale geldiğini belirtti

"Gazimağusa Belediyesi çöp toplayamayacak hale geldi"
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Mağusa Türk Genel İş Sendikası, örgütlü olduğu Gazimağusa Belediyesi’nde 08.00-10.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.
Grev yerinde TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, uyarı grevini¸ çalışanların ek mesailerinin ödenmemesi, belediyede hiyerarşik yapının bozuk olması ve 3 aydır maaşların ve sosyal hakların geç ödenmesi nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Karagil, işverenin kendine buyruk istihdamlara devam ettiğini, Gazimağusa Belediyesi’nin mali yapısının bozuk olduğunu, sendika olarak “tedbir alın” uyarısında bulunmalarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını savundu.
Halil Karagil, Mağusa Türk Genel İş Sendikası olarak belediyenin mali yapısının bozuk olması nedeniyle 2019 yılı toplu iş sözleşmesinde çalışanların sosyal haklarından fedakarlık yapacaklarına dair yazılı bildirimde bulunmalarına rağmen bu yazıya cevap alamadıklarını, 8 ay geçmesine rağmen 2019 yılı toplu iş sözleşmesinin imzalanmadığını söyledi.
Hiyerarşik yapının “olmazsa olmazları” olduğunu vurgulayan Karagil, hiyerarşik yapının bozulmasının Belediye Başkanı’ndan kaynaklandığını savunarak, disiplin suçlarının işleme konulmadığını söyledi.
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil, 20-25 gün önce ek mesailer, maaşların geç ödenmesi ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili yazılı görüş bildirerek görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini ifade etti.
Belediye Meclisinin de asli görevini yapmadığını iddia eden Karagil, Belediye Meclisi’nin belediyenin kötü yönetimine karşı yetkilerini kullanarak sorunlara çözüm getirebileceğini söyledi.
“BELEDİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR… ÇÖP TOPLAYAMAYACAK HALE GELDİ”
Gazimağusa Belediyesi’nin kötü yönetildiğini iddia eden Karagil,  “Talebimiz net; hem Belediye Meclisi, hem İsmail Arter hem de Mağusa halkının bu belediyede neler olup bittiğini görmeleridir” dedi.
Karagil,  5 yıl önce belediyenin 11 çöp toplama aracı varken bugün bu sayının 3’e düştüğünü, belediyenin çöp toplayamayacak hale geldiğini belirtti.
Karagil, gerekli tedbirler alınmazsa, istihdamlar devam ederse, grevlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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