Gazimağus'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesilecek

Gazimağusa’da yarın, 2 numaralı trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, altı saatlik kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Büyük Sanayi Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve üst geçit bölgesi, Sosyal Konutlar Bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM tesisleri, bölgedeki su pompaları, Şehit Çocuğu arsaları, Gülseren bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesi.”