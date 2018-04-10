banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
21 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
41 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
280 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
51 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
90 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
39 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
64 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Gazimağus'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesilecek

banner27

Gazimağus'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesilecek
banner137

Gazimağusa’da yarın, 2 numaralı trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, altı saatlik kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Büyük Sanayi Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve üst geçit bölgesi, Sosyal Konutlar Bölgesi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik, Güvercinlik Asker, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM tesisleri, bölgedeki su pompaları, Şehit Çocuğu arsaları, Gülseren bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol bölgesi ve Sakarya bölgesi.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.