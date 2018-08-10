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Gaziler manevi değer talep ediyor

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1974 Barış Harekatı’na katılan İzmirli gaziler madalyalarını bekliyor

Gaziler manevi değer talep ediyor
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Niyazi ERGÜLEN /İzmir

İzmir Karşıyaka'da yaşayan gazi ve muharipler geçtiğimiz yıl ülkemizde gazilere madalya verileceği sözü verilmesine karşı İzmir'de yaşayan bin kişiye yakın Kıbrıs gazisi manevi açıdan büyük değer taşıyan madalyaların takdim edilmesini talep ediyor.

KTBK gazileri hükümete madalyaların ne zaman dağıtılacağını soruyor.  Kıbrıs Gazileri ve Muharipler Derneği İzmir Karşıyaka ilçesi Şubesi Dernek Başkanı Halil Taşçı, HALKIN SESİ'ne yaptığı açıklamada Karşıyaka derneğine 1000 kişiye yakın Kıbrıs gazisinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Taşçı, Harekattan günümüze 44 yıl geçtiği halde manevi değer taşıyarak gazileri onurlandıracak madalyaları bir an önce verilmesini KKTC hükümetinden talep ettiklerini belirtti.

Taşçı, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümete açık çağrı yaptıklarını KKTC'de 15 bin madalyanın hazır olduğunu bildiğini, 2018 yılı içinde hepsinin gazilere dağıtılacağı sözü verildiği halde dağıtılmadığını açıkladı.

Başkan Taşçı madalyaların gazilere manevi değer ve onur madalyası olarak verilmesini istediklerini açıkladı.

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