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Gaziköy’ü üzen ölüm

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Gaziköy’de sakin 36 yaşındaki Mehmet Reis yaşamını yitirdi

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Gaziköy’ü üzen ölüm
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde tedavi görmekte olan Gaziköy’de sakin 36 yaşındaki Mehmet Reis önceki gece saat 02.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Yapılan otopside Reis’in ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

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