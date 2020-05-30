Gazi İbrahim Davulcu hayatını kaybetti

TMT'nin kahraman mücahitlerinden Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu'nun vefat etti

Mücadele yıllarında Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile TMT Mücahitler Derneği, Davulcu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

GKK'nın mesajında, TMT'nin kahraman mücahitlerinden İbrahim Davulcu'nun vefatı dolayısıyla rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilendi.

TMT Mücahitler Derneği'nden yayımlanan mesajda ise Lefkoşa Sancağı'nın onurlu direnişinde TMT ve mücahit saflarında bölük komutanı olarak çok zor görevleri başarı ve fedakarlıkla yerine getiren gazi Davulcu'nun vefatından duyulan üzüntü ifade edildi.

Davulcu'nun eşi ve aile efradı ile dava arkadaşlarına başsağlığı dilenen TMT Mücahitler Derneği mesajında, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bugünlere yani bağımsız devlet aşamasına gelmemizde İbrahim Davulcu gibi kahramanlara ihtiyacımız vardı. Kıbrıs Türk halkı daima en zor süreçlerde İbrahim Davulcu gibi kahramanları yaratmaya ve bağımsız devletini yaşatmaya devam edecektir" denildi.