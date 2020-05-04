Gazetecilere Covid-19 testi

Riskli çalışma grupları arasında bulunan basın çalışanlarına bugün Covid-19 testi yapıldı.

Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD üyesi gazetecilerle diğer basın çalışanlarına testler Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokali avlusunda yapıldı.

Saat 09.30’da başlanan testler 13.00’e kadar devam etti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği lokalinde gazeteciler ve basın çalışanlarına test yapma çalışmalarını yerinde takip etti.

Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin 7 kişilik tarama ekibi tarafından gerçekleştirilen testler hakkında bilgi alıp, basın örgütlerinin temsilcileriyle sohbet etti.