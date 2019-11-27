GAÜ’nün hastanesi devlete geçecek

Ekonomik olarak darboğazda olan GAÜ’nün yarım inşaat halindeki hastanesi, borçlarından dolayı devlete geçiyor

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarına karşılık yarım inşaat olan hastanenin devlete geçeceğini ve mahsuplaşma yapılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Amcaoğlu, yapılacak protokolle bu olayın sonuçlandırılacağını belirtti.

Devlet kaynaklarının pervasızca kullanılmasına karşı oldukların söyleyen Amcaoğlu, burada yapılanın ülke yararına olacağını, bir ihtiyacın giderileceğini, atılacak adımın her kesimin görüşü alınarak atılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de GAÜ Hastanesi konusunu Girne’ye hastane kazandırmak gerektiği için gündeme aldıklarını dile getirdi ve bu süreçte en küçük bir şaibe olmayacağını belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, mahsuplaşma için yasal altyapı bulunup bulunmadığını sordu.

CTP Milletvekili Özdil Nami de bu konunun önemine işaret ederek, kamu parasıyla bir şirketin varlığının devlete geçirilmesinde şirket kurtarma gibi bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

Böyle bir hastaneye yönelik bir ihtiyaç olup olmadığını soran Nami, konunun spekülasyonlara yol açabileceğini belirtti