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Garsona ateş açtı, müşteriyi öldürdü

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Z.S. (22), kız meselesi nedeniyle lokantada garson olan Elvan Çıplak'a (18) tabancayla ateş etti.

Garsona ateş açtı, müşteriyi öldürdü
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Z.S. (22), kız meselesi nedeniyle lokantada garson olan Elvan Çıplak'a (18) tabancayla ateş etti. Olayda ganson genç bacağından yaralanırken, babasıyla birlikte lokantada yemek yiyen Mehmet Çalışkan, başına kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Saray Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Z.S., iddialara göre kız meselesi nedeniyle lokantada garson olarak çalışan Elvan Çıplak'a yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olayda Elvan Çıplak bacağından yaralanırken, kurşunlardan biri de lokantada babası Hasan Çalışkan ile yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın başına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başına mermi isabet eden Mehmet Çalışkan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Elvan Çıplak'ın tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan saldırgan Z.S., ise yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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