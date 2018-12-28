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Gardiyanoğlu'ndan Bakana "Siz mahkeme emirlerine bile uymuyorsunuz"

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Gardiyanoğlu'ndan Bakana "Siz mahkeme emirlerine bile uymuyorsunuz"
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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sigara yasağına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. 
Küçük esnaftan önce kamu hastaneleri, kumarhane ve gece kulüplerinin sigara yasağına uygun hareket edip etmediğinin denetlenmesini isteyen Gardiyanoğlu, “Kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri eğer ülkede sigara yasağı olduğunu farkında iseler bunun uygulanmasına önce kamu kuruluşlarından başlamak ve topluma örnek olmak zorundadırlar.” ifadelerini kullandı. 
Halka “sigara içilen yerlere gitmeyin” çağrısı yapılmasını da eleştiren Gardiyanoğlu, “Sigara yasağının da diğer yasalar gibi uygulanacağı yönünde açıklama yaparken aslında tam da kendi kendinizi ele veriyor malumu ilan ediyorsunuz. Sizler sağlıkta hangi yasaları uyguladınız, bırakın yasaları sizler mahkeme emirlerine bile uymuyorsunuz” dedi. 
Gardiyanoğlu açıklamasında “Bu vesile ile 2018 yılında ülkemiz insanının yaşamış olduğu acı olayları bir daha yaşamamasını ümit ederken, 2019 yılının tüm halkımıza sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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