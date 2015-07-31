Gardiyanla ilgili tahkikat genişledi

Cezaevine uyuşturucu ve diğer yasak maddeleri sokma suçundan dolayı tutuklanan gardiyan Metin Özdoygun’un ardından 9 kişi sorgulandı, beş kişiden ifade alındı Evrim KAMALI Lefkoşa’da 26 yaşındaki Arda Erkan’ın...

Cezaevine uyuşturucu ve diğer yasak maddeleri sokma suçundan dolayı tutuklanan gardiyan Metin Özdoygun’un ardından 9 kişi sorgulandı, beş kişiden ifade alındı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Arda Erkan’ın ölümüyle ilgili başlatılan ve derin çaplı bir uyuşturucu soruşturmasına dönüşen soruşturmada tutuklu bulunan zanlılar Mustafa Kavaz, Erol Tayfur ve Metin Özdoygun ek tutukluluk süresi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlılar Mustafa Kavaz ve Erol Tayfur’un kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından, zanlı Metin Özdoygun’un ise uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf ve cezaevine yasak madde sokmak suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın yeni bir tahkikata dönüştüğünü zanlı Kavaz ile zanlı Özdoygun’un vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti. Ahmet Bayram zanlı Metin Özdoygun’un aleyhine alınan 2 günlük tutukluluk süresinde 9 kişinin sorgulandığını ve 5 kişiden ifade alındığını ceza evinde tutuklu bulunan Hüseyin Kıstı’dan alınan ifadeden zanlıdan telefon aldığını kabul ettiğini ve konu telefonun tespit edildiğini emare olarak alındığını söyledi. Polis ayrıca zanlı Metin Özdoygun’un cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan Bulut Sarıdoğan ve Hüseyin Kıstı’dan toplam 2300 TL para temin ettiği yönünde şahadet olduğunu bu konunun aydınlatılması için çalışmalar olduğunu belirtti. Mesele ile bağlantılı olarak bir kişinin isminin daha tespit edildiğini ve ancak henüz bulunamadığını belirten Polis memuru meselenin soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlılar Mustafa Kavaz ve Erol Tayfur süreye itiraz etmezken zanlı Metin Özdoygun’un avukatı itiraz edince kısa bir itiraz duruşması gerçekleşti. İtiraz duruşmasının ardından, Yargıç Gökhan Asafoğulları soruşturmanın selameti açısından zanlıların 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.