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  Fursman çiftinin katkılarıyla Saraçoğluna 13 bin 775 TL bağış

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Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde, bu sene ikinci kez düzenlenen yüzme etkinliğinden elde edilen 13 bin 775 TL’lik gelir Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

  Fursman çiftinin katkılarıyla Saraçoğluna 13 bin 775 TL bağış

 

  

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de 17 gönüllü yüzücünün katkısıyla gerçekleştirildi.

Creditwest Bank’ın sponsor olduğu ve Acapulco Resort Convention SPA Hotel’in de izaz ikram ve yer kullanımı konularında katkı koyduğu etkinlikte yüzücülere sponsor olunması ile bağış toplanıldı.

Barbara Fursman etkinlikte yaptığı konuşmada, havanın soğuk olmasının ve denizin dalgalı olmasının kendilerini durduramadığını ve kanserle mücadele eden çocuklar için her zaman yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

 

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