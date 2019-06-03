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Fulya Tilki dünya dördüncüsü

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Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, Hırvatistan’da katıldığı Dünya Turizm Güzeli yarışmasında dördüncü güzel seçildi

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Fulya Tilki dünya dördüncüsü
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Hırvatistan'nın Porec şehrinde  gerçekleştirilen Miss Tourism World / Dünya Turizm Güzeli yarışmasında KKTC’yi temsil eden Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi Fulya Tilki, Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçildi.

Günkut Ajans tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 73.’sü gerçekleştirilen yarışmaya 40'a yakın ülkeden güzeller katıldı.

Önceki akşam gerçekleştirilen yarışmasında ilk 5 dereceye layık görülen ülkeler şöyle:

Dünya Turizm Güzeli 2019 Avusturalya
2. Güzel Polonya
3. Güzel Finlandiya
4. Güzel Kuzey Kıbrıs
5. Güzel Uganda 

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