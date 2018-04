Fuhuşta bilinmeyen tehlike

Ülkeye bin 200 yeni konsomatris girdiğini ve bu kadınların sağlık kontrollerinin yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanı Besim, önemli bir gerçeğe dikkat çekti: “Bu kadınların dışında çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha var. Sağlık anlamında hiç kontrol edilmeyen bu grup toplum için büyük tehlike”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, her yıl ülkeye bin 200 yeni konsomatris girdiğini, bu kadınların sağlık kontrollerinin düzenli yapıldığını kaydederek, “Bu kadınların dışında çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha var. Gözümüzü buna kapatmamalıyız” dedi.

Bu fuhuş sektörünün, çoğu zaman var olan gece kulüplerinin çevresinde konuşlandığını kaydeden Besim, “Sağlık anlamında hiç kontrol edilmeyen bu grup toplum için büyük tehlike” uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın çağrısıyla düzenlenen Gece Kulüpleri Çalıştayı’nda konuşan Sağlık Bakanı Besim, “Şeffaf, demokratik, adil ve insanca bir yaşam için başımızı kuma gömmekten vazgeçelim” çağrısında bulundu. Besim, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bazı verilerini de paylaştı.

Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Zührevi Hastalıklar polikliniğinde günde 70 konsomatrisin muayene edildiğini söyleyerek, “Bu sayı bayramlar ve özel günlerde 100’e ulaşıyor” dedi.

Besim, konuşmasında ilk önce çalıştayın önemine değindi.

Filiz Besim, “Yılladır devlet olarak konuşmadığımız, toplum olarak sırtımızda yük, yüreğimizde yara olarak taşıdığımız sorunu bugün resmi dille konuşuyoruz” dedi.



“KADINLAR, NEON IŞIKLI TABELALAR ALTINDA, DEVLETİN DE BİLGİSİ DAHİLİNDE SEKS İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIRILMAKTA”

“Kadınlar, yıllardır herkesin gözü önünde, neon ışıklı tabelalar altında, devletin de bilgisi dahilinde gece kulüplerinde seks işçisi olarak çalıştırıldı, çalıştırılmakta” şeklinde konuşan Besim, “Ülkeye girişte pasaportlarına el konan ve izole bölgede yaşam süren kadınlar nasıl özgür olabilir?” diye de sordu.

Sadece hükümetin değil, tüm kesimlerin el ele verip sırtta yük, vicdanda yara olan bu sorunu temizlemek için çalışması gerektiğini vurgulayan Bakan Besim, konunun diğer boyutunun devletin buralardan aldığı vergilerle ilgili olduğunu söyledi.

(GECE KULÜPLERİNDEN ALINAN VERGİLER) “İNSAN HAKLARI İHLALİ ÜZERİNDEN ELDE EDİLEN BU KAZANÇ SORGULANMALI… “

Besim, “Vergiler yıllar içinde ekonomik ranta dönüştü ki insan hakları ihlali üzerinden elde edilen bu kazanç hukuk devleti için sorgulanması gereken ciddi bir durumdur” diyen Besim, çalıştayın bu nedenle önemli, anlamlı ve KKTC’de bir ilk olduğunu söyledi.

“Gece kulüpleri ve burada çalışan seks işçisi kadınların ülke için bir gereklilik midir, yoksa yasaklanmalı mıdır?” diye de soran Besim, “Bunu ciddi düşünmek, konuşmak ve çözüm üretmek zorundayız. Eğer bu gereklilikse bu sektörde çalışan kadınların hakları insan haklarına uygun şekilde yasalarla belirlenmeli ve bu mekanlar devlet tarafından denetlenmelidir. Eğer gereklilik değilse kamu vicdanı ve siyasi irade bu mekanların kapanması ve seks işçiliğinin yasaklanmasına karar verirse de buralar gerçekten denetlenmeli ve kapatılmalıdır.”

Şu andaki mevcut durumu “hukuk devletine yakışmayan işleyişin sür-git etmesi” olarak niteleyen ve “Bu gerçekten kabul edilebilir değildir” diyen Sağlık Bakanı Besim şöyle devam etti:

“Fuhuşun ‘yasak’ olduğunu söyleyen devlet ülkeye konsomatris vizesiyle seks işçilerinin girmesine izin vermekte ancak cinsel hastalıkların yayılmaması için de bu seks işçilerini düzenli sağlık kontrolünde tutmaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak işin sosyal ve insan hakları boyutu ile de yakından ilgilenmekle birlikte esas görevimiz ülkemizde çalışan seks işçilerinin ve cinsel temasta oldukları kişilerin sağlığını korumaktır. Toplumun sağlığını korumaktır.”

“HASTANEDE GÜNDE 70 KONSOMATRİS MUAYENE EDİLİYOR…HAFTADA ORTALAMA 350 …”

Konsomatris vizesiyle KKTC’ye gelen her kadının işyerine gitmeden önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Zührevi Hastalıklar polikliniğinde muayeneye edildiğini de kaydeden Besim, “Her yıl ülkeye bin 200 yeni konsomatris girer. Muayenelerde bu kadınlara mutlaka kan testi yapılır” dedi.

Bu konuda verileri de paylaşan Besim, şu an itibarı ile hastanede günde 70 konsomatrisin muayene edildiğini söyleyerek, “Bu sayı bayramlar ve özel günlerde 100’e ulaşır. Haftada ortalama 350 kadın. Gece kulübü başına kontenjan sayısı 9-12 arasıdır. Bu kadınların vizeleri 6 ayda bir yenilenir veya iptal edilir” bilgilerini aktardı.

Seks kölesi olarak çalışan bu kadınlara haftada bir kez vaginal muayene yapıldığını da kaydeden Besim, ayda bir kez de Hepatit B,C HİV ve sifiliz testi yapıldığını, her gece kulübünün haftada bir kez kendine ait muayene randevusu olduğunu söyledi.

24 GECE KULÜBÜNDE HİJYEN TARAMASI: “BU MEKANLARDA ÇOK DA SAĞLIKLI ŞEYLER BULMADIK”

Cinsel yönden bulaşan hastalıkların yanı sıra, bu mekanların ne kadar hijyen kurallarına çalıştığının da sorgulanması gerektiğini belirten Bakan Besim, “Şubat, mart aylarında Sağlık Bakanlığı olarak belki de son 10 yılda ilk kez gece kulüplerini hijyen yönünden taradık. 24 gece kulübünde tarama yapıldı. Üzülerek söylüyorum ki bu mekanlarda çok da sağlıklı şeyler bulmadık. Gerekli uyarıları yaptık. Yeniden kontrollere gidilecek. Gereken yapılacak” açıklamasında bulundu.

“ÇOK BÜYÜK BAŞKA BİR FUHUŞ SEKTÖRÜ VAR”

Bu sektörde çalışan ve düzenli sağlık kontrollerini yaptıran kadınların dışında çok büyük başka bir fuhuş sektörü daha olduğunu vurgulayan Besim, “Buna da gözümüzü kapatmamız lazım. Bu fuhuş sektörü çoğu zaman var olan bu gece kulüplerinin çevresinde konuşlanmıştır. Sağlık anlamında hiç kontrol edilmeyen bu gruplar toplum için büyük bir tehlikedir” dedi.

Besim, “Şeffaf, demokratik, adil ve insanca bir yaşam için başımızı kuma gömmekten vazgeçelim” çağrısında bulundu.

Çalıştayı anlamlı bulduklarını yineleyen Bakan Besim, “KKTC Sağlık Bakanlığı olarak sonuç ne olursa olsun bu ülkede insan hakları ihlali demek olan bu durumun çözülebilmesi için, insanca yaşamın sağlanabilmesi, insan haklarının ülkemizde hayat bulması için her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.