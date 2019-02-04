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Fuat Oktay çarşıyı gezdi

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa’da çarşıyı gezdi, esnafla sohbet etti

Fuat Oktay çarşıyı gezdi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaretinde bulundu.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılan Oktay, daha sonra Surlariçi'ne gitti.


Sarayönü’nden başlayıp Arasta’ya kadar yaya olarak çarşıyı gecen Oktay, tek tek mağazalara girdi, esnafla sohbet etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Oktay’ın çarşı ziyareti esnasında geniş güvenlik önlemleri de alındı.58 yıldır aynı dükkanda esnaflık yapan Munise Burçaklı ile bir süre sohbet eden Oktay, çarşıyı gezen turistlerle de görüştü.

Oktay, çarşı ziyaretini ardından Ercan’a giderek Türkiye’ye dönüş yaptı.

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