Fransa'da okuyan öğrencilerimizden mesaj var

Fransa'da okuyan ve ülkeye dönemeyen öğrencilerimizden bazıları sosyal medyadan bir mesaj yazarak yetkililere seslendiler.

İşte öğrencilerimizin mesajı:

"Bizler Fransa'da eğitim için bulunan 7 Kıbrıs'lı öğrenciyiz. Birkaç günden beridir ülkemize dönebilmek için çok uğraş verdik ancak bunu bir türlü başaramadık. Şu anda Fransa'da sokağa çıkma yasağı var ve yasak 30 gün devam edecek. Daha sonrasının ise ne olacağı belli değil. Biz durumumuzla ilgili bazı KKTC makamlarına bilgi verdik, ancak şu ana kadar ilgilenen olmadı. Bu yaşanan kriz döneminde durumumuzun ne olduğunu aktardığımız yerlerin isimlerini vermeyi doğru bulmuyoruz. Bizlerin istediği, devletimiz bizleri buradan aldıracak mı? ya da süresi ne zaman biteceği belli olmayan bu kriz döneminde bizlere yardım mı edecek. Durumumuzu anlattığımız yetkili yerlerden bizlere herhangi bir cevap gelmediği için üzülerek bizler de basın yoluyla bunu duyurmaya çalışıyoruz. Teşekkürler"

Umarım birileri bu gençlere bir cevap verir'