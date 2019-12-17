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Folk-Der'de başkan yeniden Katipoğlu

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Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Genel Kurulu yapıldı; başkanlığa yeniden Ali Katipoğlu seçildi.

Folk-Der'de başkan yeniden Katipoğlu

 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde dernek binasında yer alan genel kurulda, ilk olarak 2018-2019 yılı faaliyet raporu ile mali raporu okundu ve onaylandı.

Ardından söz alan Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, folklor derneklerinin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm yollarıyla ilgili fikirlerini üyelerle paylaşırken, dernek özelinde ise özeleştiriler ve temennilerini dile getirdi.

Seçimin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında iki yıl görev yapmak üzere seçilen üyelerin görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Başkanlığa oy birliğiyle Ali Katipoğlu devam ederken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hatice Kıray, Yaşar Özezinç, Emine Dimililer, Gülseren Kıray, Işıray Şemiler, Tuğba Dimililer, Figen Canbilek, Ali Asilsoy.

Yedek üyeler: Ömer Dereli, Müesser Karaca.”

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