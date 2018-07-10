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FODER üyelerinden uluslararası başarı

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FODER üyelerinden uluslararası başarı
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 Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) üyelerinin fotoğraflarından seçilen 11 fotoğraf, uluslararası bir federasyonun düzenlediği etkinlikte hazırlanan sunum ve katalogda yer aldı.

FODER’den yapılan açıklamaya göre, The International Federation of Photographic Art (FIAP), Image Colleague Society (ICS) ve World of Photography Group (WPG) himayelerinde düzenlenen “2nd FIAP In My Heart Forever 2018” temalı etkinliğe FODER üyelerinin fotoğrafları da katıldı.

Fotoğraf alanında dünyada dostluk, kardeşlik, sevgi ve dayanışmayı sağlamak için düzenlenen etkinliğe 37 ülkeden 463 fotoğrafçı, 14 dernek yetkilisi ve 29 uluslararası koordinatör katkıda bulundu ve Kuzey Kıbrıs’tan FODER organizasyonda ilk kez yer aldı.

Etkinlikte, Kemal Atay, Korman Kocaismail, Ayşe Kocaismail, Ebru Derviş, Hüseyin Çekirdek, Gökhan Gökberk, Tevfik Ulual, Ayşe Gökyiğit,  Seniha Tulgar, Tamer Tulgar ve Mehmet Gökyiğit’in fotoğraflarının sergilendiği kaydedildi.

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