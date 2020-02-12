Flormar’da % 30 indirim fırsatı

Flormar'dan Sevgiler Günü’ne özel kampanya! Ülke genelindeki tüm Flormar mağazalarında 10-15 Şubat tarihleri arasında tüm ürünlerde yüzde 30 indirim uygulanacak

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen kozmetik firması Flormar, Sevgiler Günü’ne özel kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Ülke genelindeki tüm Flormar mağazalarında 10-15 Şubat 2020 tarihleri arasında tüm ürünlerde yüzde 30 indirim uygulanacak. Flormar, Sevgililer Günü’ne özel ürünleriyle yoğun ilgi görüyor. Lefkoşa’da, Mağusa’da ve Girne’de Flormar mağazalarını ve Yenikent’teki Hello Gorgeous mağazaları ziyaret edenler, birbirinden kaliteli kozmetik ürünlerine hayran kalıyor. 40 yılı aşkın süredir İtalyan modasından aldığı ilhamla dünya kadınlarına güzellik sunan ve kadınların kozmetik dünyasında vazgeçilmez markası haline gelen Flormar, ülkemizde de en fazla tercih edilen marka oluyor. Allıktan fondötene, fardan maskaraya, rujdan ojeye, parfümden cilt bakım ürünlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazesini yüksek kalite ve uygun fiyat prensibi ile tüm kadınların beğenisine sunan Flormar, dünya kadınlarını moda ile makyajın eşsiz uyumundan oluşan renkleriyle buluşturuyor.