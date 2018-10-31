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Flamingolardan Gülseren Göleti’nde görsel şov

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Flamingolardan Gülseren Göleti’nde görsel şov
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Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri yine Gazimağusa’daki Gülseren Göleti oldu.

Son yıllarda Gülseren Gölet’ini mesken tutan göçmen kuşların başında ise muhteşem görünüşleriyle flamingo kuşları yer alıyor.

Yağışlar sonrasında yükselen su seviyesiyle daha da büyüyerek muhteşem bir görünüme bürünen gölet, şu günlerde çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Konaklamak için flamingoların seçtiği Gülseren Göleti Gazimağusalılara muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Göçmen kuşların sayısı arttıkça, ortaya çıkan muhteşem manzarayı izleyenlerin sayısı da artıyor.(MHA)

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